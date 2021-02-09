Bitexen ve Ponte Global'den iş birliği
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Bitexen ve Ponte Global'den iş birliği

09.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:35
Bitexen ve Ponte Global'den iş birliği

Bitexen Teknoloji A.Ş. ile Ponte Global arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Bitexen Teknoloji A.Ş. ile Ponte Global arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Buna göre, fiziki altına dayalı dijital altın GOLDp artık Bitexen'de listelenecek.

Yeni nesil teknolojiler ve dijital dönüşümle yıldızı parlayan fintek sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de daha fazla konuşuluyor. İTÜ ARI Teknokent'te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş., Ponte Global ile yeni bir teknoloji sağlamak üzere iş birliğine gittiğini açıkladı.

PonteGold (GOLDp) Token üretim süreci teknolojik partneri olan Bitexen Teknoloji A.S¸, bu yeni teknoloji ile altın piyasalarında karşılaşılan istikrar, likidite ve saklama sorunlarına bir çözüm olarak altın yatırımcılarına yönelik teknoloji sağlamayı hedefliyor.

Ethereum blokzinciri üzerinde akıllı kontratlar ile oluşturulan GOLDp; 1 gram altının yüz parçaya bölünmesi ile oluşan parçalara eşit. Böylece, 100 GOLDp sahibi bir yatırımcı 1 gram altına denk gelen dijital varlığa sahip olmuş¸ olacak. Oluşturulan dijital varlığın karşılığı altınlar, Golden Global Bank aracılığıyla teminat altına alınacak olup Golden Global Bankası Loco London muhabir banka hesaplarında veya Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'na ait kasada fiziksel olarak tutulacaktır.

Toplamda 102 dijital varlık ve 5151 işlem çifti ile kullanıcılarına hizmet veren Bitexen, hayata geçirilen bu iş birliği kapsamında yatırım ve alım satımı yapmak isteyen kullanıcılarına anında ve kolaylıkla 7 gün 24 saat altın alabilme, satabilme ve saklayabilme olanağı sağlayacağını bildirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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