Bitcoin nedir? Bitcoin nasıl alınır, nasıl yatırım yapılır? Kripto para Bitcoin (BTC) nereden alınır?

Son günlerin yükselen kripto parası olan Bitcoin dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Bitcoin nedir, nasıl alınır, Bitcoin'le nasıl para kazanılır gibi sorular sormaktadır. Peki, Bitcoin nedir? Bitcoin nasıl alınır, nasıl yatırım yapılır? Kripto para Bitcoin (BTC) nereden alınır? Bitcoin tarihi nedir?

Son günlerin yükselen kripto parası olan Bitcoin dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Bitcoin nedir, nasıl alınır, Bitcoin'le nasıl para kazanılır gibi sorular sormaktadır. Peki, Bitcoin nedir? Bitcoin nasıl alınır, nasıl yatırım yapılır? Kripto para Bitcoin (BTC) nereden alınır? Bitcoin tarihi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.

BİTCOİN TARİHİ NEDİR?

Bütün devrimsel teknolojilerde olduğu gibi bitcoin öncülleri ve oluşturucusunun makalesinde atıfta bulunduğu kaynaklar vardır. Wei Dai B-Cash, Nick Szabo BitGold, David Chaum Digicash'ı digital paraların en ilkel ve devletler tarafından engellenen ilk versiyonlarıdır. Satoshi Nakamoto öncüllerinin yaşadığı bu olumsuz deneyimler kaynaklı olarak kimliğini gizli tutmayı başarmıştır.

Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçmiştir. Makale'nin yazarı Satoshi Nakamoto'dur gerçek ismi veya mahlası veya bir ekibe ait unvan olduğu konusunda tartışmalar vardır. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla genesis blokta belirtilerek sınırlandırılmıştır. İlk bitcoin transferi Satoshi Nakamato'ya geliştirmesi için ona yardım sağlayan kriptograf Hal Finney arasında gerçekleşmiştir. İlk alışveriş 22 Mayıs 2010 tarihinde 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşmiştir.

22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindeyken 26.07.2020 tarihi itibarıyla bu değer 182.967.290 milyar dolar olmuştur. Güncel olarak üretilmiş toplam bitcoin miktarı 18.443.043 seviyesine ulaşmıştır.

BİTCOİN NASIL ALINIR?

Bitcoin sahibi olmanın iki yolu vardır: platform üzerinden gerçek para birimleri karşılığı satın almak veya kriptografik şifreleri çözerek blok üretimi (madencilik) sonucu ödül olarak almak.

Bitcoin alım satımı bitlo.com gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilir. Fiyatı piyasadaki arz-talep ilişkisine bağlı olarak oluşur. 0.00000001 gibi küçük parçalarına ayrılabilir, dolayısıyla yüz milyonda bire kadar küçük parçalar alınıp satılabilir. Bitcoin alım ve satımı için sanal bir cüzdana, yani Bitcoin adresine sahip olunması gerekiyor.

BİTCOİN NASIL KULLANILIR?

Bitcoin satın almak veya kullanmak için sanal cüzdan oluşturulması gerekiyor. Bu cüzdanların adresleri sayesinde kripto para takası yapabilir, alışveriş yapabilirsiniz. Bitcoin transfer işlemi asimetrik şifreleme ile imzalanarak gönderilir. İşlemlerin her biri ağda duyurulur ve blockchain'e, yani zincire dahil olur. Bu sayede aynı Bitcoin'in birden fazla kullanılmasının önüne geçilmiş olur.

BİTCOİN NASIL NAKİTE ÇEVRİLİR?

Kripto paraları nakit olarak kullanmak için borsalar üzerinden satış işlemi yapılabilir. Aynı şekide Bitcoin'ler de borsa üzerinden satılarak karşılık reel para tutarı EFT veya havale ile kişilere gönderilir.