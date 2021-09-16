Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesi El Salvador'u karıştırdı! Binlerce protestocu ülkeyi yangın yerine çevirdi - Haberler Ekonomi
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Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesi El Salvador'u karıştırdı! Binlerce protestocu ülkeyi yangın yerine çevirdi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin dünyada bir ilke imza atarak Bitcoin'i ABD dolarının yanında resmi para birimi olarak kabul etmesi halkın büyük tepkisini çekti. Sokaklara inen binlerce protestocu ATM benzeri Bitcoin otomatlarını ateşe verirken, bazıları ise ellerinde "Diktatör Bukele" dövizleri taşıdı.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, kripto para birimi sayesinde ülke dışındaki El Salvadorluların ülkedeki akrabalarına para göndermesinin kolaylaşacağını söylüyor. Bu plana karşı çıkanlar ise Bitcoin'in istikrarsızlık ve enflasyona yol açacağını öne sürüyor.

Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul etmesi El Salvador'u karıştırdı! Binlerce protestocu ülkeyi yangın yerine çevirdi

OTOMATLARI ATEŞE VERDİLER

Bazı protestocular ATM benzeri Bitcoin otomatlarını yakarken bazıları da ellerinde "Diktatör Bukele" dövizleri taşıdı.

Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul etmesi El Salvador'u karıştırdı! Binlerce protestocu ülkeyi yangın yerine çevirdi

ÜLKE BİR İLKE İMZA ATMIŞTI

Geçen hafta Bitcoin'i ABD dolarının yanında resmi para birimi olarak kabul etmeye karar veren ülke, bu alanda bir ilke imza atmıştı.

Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul etmesi El Salvador'u karıştırdı! Binlerce protestocu ülkeyi yangın yerine çevirdi

BUKELE'NİN HALK DESTEĞİ YÜKSEK

Ülkenin bağımsızlığının 200 yıl dönümünde başkent San Salvador'da bir araya gelen göstericiler, anayasa bağlılık çağrısında bulundu, Bukele'nin otoriterleşmesini eleştirdi.

Bukele bir süre önce, anayasadaki süre sınırlamasına rağmen ikinci kez başkanlığa aday olmasını sağlayan yargı üzerindeki kontrolünü artırmıştı. Fakat Bukele'nin halk desteği de yüksek. Son dönemde bir gazete için yapılan bir ankette, başkanlığının yüzde 85 oranında onaylandığı görülmüştü.

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Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesi El Salvador'u karıştırdı! Binlerce protestocu ülkeyi yangın yerine çevirdi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Yorumlar (1)
müdür :bitcoin geleceğin parası. tüm zenginler depoluyor. sırf zengin lobisi biraz daha toplamak için sokakları ateşe verip garibanın yatırımını sattırmak isteniyor.Elinizde varsa satmayın.Güvensizlik ortamı gecicidir.
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Haber: Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesi El Salvador'u karıştırdı! Binlerce protestocu ülkeyi yangın yerine çevirdi - Haberler Ekonomi
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