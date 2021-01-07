Bitcoin artacak mı? Bitcoin neden yükseliyor? Kripto parası nasıl alınır?

Yatırımın yeni adresi olarak da görülen bitcoin, ABD'de meydana gelen olaylardan sonra daha da ilgi çekmeye başladı. Peki, kripto para olarak tanımlanan bitcoin nedir? Bitcoin artacak mı? Bitcoin neden yükseliyor? Kripto parası nasıl alınır? Bitcoin düşer mi?

Bir yatırım aracı olarak görülen Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen olaylardan sonra merak edilen konular arasında yer aldı. Bitcoin artacak mı düşecek mi?Bitcoin ne kadar olacak 2021 yılında merak edilen konuların başında geliyor. Peki, bitcoin artacak mı?

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin herhangib bir merkez bankası, resmi kuruluş vb. birimlerle bir bağlantısı olmayan e-para birimidir. Dünyanın en pahalı kripto para birimidir. Şuanda yaklaşık olarak 9 bin dolar civarındadır. Kısaltması BTC olarak yazılır. Sembolü ise ? 'dir.

Bitcoin ilk olarak 2009 yılında Japon yazar Satoshi Nakamoto tarafından çıkarılmıştır. Fakat çoğu kaynağa göre çıkaran isim takma isimdir. Gerçek ismi henüz bilinmemektedir. Bazı kesimler Bill Gates, Elon Musk vb. gibi dünyaca ünlü iş adamlarından birinin kripto parayı ilk çıkardığı düşünülüyor.

BİTCOİN NE İŞE YARAR?

Bitcoin; banka yoluna gerek kalmadan özel bir cüzdan kodu ile internet ortamında hızlı bir şekilde alış veriş yapılmayı sağlamaktadır. Bitcoin ile aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

İnternetten hızlı şekilde alım-satım yapmak

Online oyunlarda item almak

Bitcoin bozdurma ve oluşturma

E-ticaret sitelerinden gerçek para yerine bitcoin ile satın alım yapma

Sanal para olan bitcoin'i gerçek paraya çevirme

Vb. gibi işlemler yapılabilir.

BITCOIN NE KADAR OLACAK?

Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki stratejistlerin notunda, Bitcoin'in ETF'ler veya külçe ve sikke olarak altına yönelik toplam özel sektör yatırımını karşılamak için piyasa değerinin bugünkü 575 milyar dolardan 4.6 kat artması gerekiyor. Bu durumda 146 bin dolarlık teorik fiyat ortaya çıkıyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre JPMorgan stratejistleri bu görünümün daha fazla kurumsal yatırımı cezbetmesi için Bitcoin'in volatilitesiyle altının volatilitesini yaklaşmasına bağlı olduğunu ve bu sürecin biraz zaman alacağını belirtiyorlar.

"Altının bir alternatif para olarak değerlendirmek Bitcoin'in uzun vadede ciddi bir yükseliş potansiyeli taşıdığını ima ediyor." denen notta, buna karşın Bitcoin ve altının volatilitelerinin birbirine yaklaşmasının muhtemelen hızlı olmayacağı ve yıllarca sürebileceği belirtildi.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 146 bin doların üzerindeki teorik Bitcoin fiyat hedefinin uzun vadeli hedef olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Bitcoin hafta sonu tarihte ilk kez 34 bin doları aşmasının ardından Pazartesi günkü işlemlerde yüzde 17 ile Mart ayından beri en sert düşüşünü kaydetti. Geçen yıl fiyatını dörde katlayan piyasa değeri en yüksek kripto parada görülen çalkantı sert fiyat hareketleriyle ünlenmiş olduğunu hatırlatıyor.

Kurumsal yatırımcılar ve Paul Tudor Jones'dan Scott Minerd ve Stan Druckenmiller'a kadar ünlü yatırımcı ya Bitcoin'de alım yaptığı ya da yapabilecekleri yönünde açıklamalarda bulundu. Bazılarının mali ve parasal teşvikin bol olduğu bir ortamda kripto paraların doların zayıflığı ve enflasyon riski karşısında hedge imkanı verdiğini savunmasına karşın, diğerleri perakende yatırımcılar ve trend takip eden quant fonların sürdürülebilir olmayan bir balonu şişirdiğini düşünüyor.

JPMorgan şimdilik Bitcoin için bazı olumsuzluklar görüyor. Spekülatif uzun pozisyonların biriktiğini gösteren indikatörler ve köpük oluşmuş olabileceğini işaret eden küçük miktarda Bitcoin taşıyan yatırım cüzdanlarının artması bu olumsuz durumlar arasında...

Yeni yılın başında değerleme ve pozisyon durumunun Bitcoin için çok daha zorlayıcı bir duruma geldiği belirtilen stratejist notunda şu ifadeye yer veriliyor:

"Mevcut spekülatif çılgınlığın Bitcoin'in fiyatını 50 bin - 100 bin dolar arasındaki piyasa görüşüne doğru itebileceğini ihtimal dışı bırakmamakla birlikte, bu fiyat seviyelerinin sürdürülemez olacağına inanıyoruz."

Bitcoin Tokyo saatiyle 12.40'ta yüzde 3.3 yükselişle 32,056 dolar oldu. Bloomberg Galaxy Crypto Endeksi yüzde 1.8 yükseldi.

BITCOIN ARTACAK MI?

Arz ve talep, bitcoin fiyatlarının değişikliğe uğramasındaki en önemli nedendir, ancak bazı ek faktörler arz ve talebi etkileyerek bu kripto paranın fiyatını aşağıya ya da yukarıya çekmektedir. Başka bir deyişle, bu varlıkta fiyat sadece piyasa katılımcılarının ödemeye istekli oldukları fiyatlarla belirlenir.

Örneğin, piyasadaki daha fazla insan bitcoin satın almak istiyorsa, fiyat (değer) artacaktır. Daha fazla insan bitcoin satmak istiyorsa da fiyat düşecektir. Bu insanların alım satım kararları da aşağıdaki ek faktörlere göre şekillenmektedir.

Bitcoin dalgalanması, bir dereceye kadar, toplam para birimine büyük oranda sahip olanlar tarafından gerçekleştirilir.

Bitcoin'in hacmi küçük bir hisse senedi stoğunu andırdığından, para birimi büyük şirket sahiplerine opsiyon değeri sağlamak için gerekli olan kitlesel pazarın benimsenmesini sağlayacak oranlara ulaşmamıştır.

Güvenlik ihlalleri ile ilgili haberler, yatırımcıların tepkisine sebep olur [Aslına bakarsak bitcoin dediğimiz doğrudan güvenlik anlamına geldiği düşünüldüğü için güvenlik sorunları da fiyat düşüşlerine doğrudan sebep olması çok doğaldır.]. Bitcoin topluluğu, güvenlik açıklarını ortaya çıkardığında ki bunun amacı açığın bir an önce yine topluluk tarafından kapatılmasıdır, bu Bitcoin'in değerini düşüşe getirebilecek nedenlerdendir.

Bitcoin geliştiricileri sağlam çözümler üretmek için güvenlik kaygılarını kamuoyuna göstermelidir. 1 Nisan 2014'te Google güvenlik ekibinden Neel Mehta tarafından bildirilen son OpenSSL güvenlik açıkları ve Heartbleed vakası, takip eden aylarda Bitcoin'in ABD Doları karşısındaki değerinde yaklaşık %10'luk bir düşüş ile aşağı yönlü bir etki yapması da buna örnek bir olay olarak nitelendirilebilir.

Bitcoin fiyatı, protokol tasarımının bir bütün olarak güven seviyesini yansıtır. O zaman, güvenlik ihlalleriyle ilgili haberlerle birlikte Bitcoin'in değerinin dalgalanması doğal olur.

BİTCOİN NASIL ÜRETİLİR?

Bitcoin üretimine madencilik yani mining adı verilir. Herkes kendi evinde üretim yapabilir. Üretim için güzel ekran kartlarına ihtiyaç vardır. Madencilik yapmak için en az 1 tane bilgisayar kasanızın olması gerekiyor. Fakat ne kadar çok üretim yapmak istiyorsanız o kadar fazla bilgisayara sahip olmanız lazımdır.

İlk öncelikle Bitcoin kullanabilmeniz için bir cüzdan kodu oluşturmanız gerekmektedir. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Yani bitcoin kodunu internette bitcoin hizmeti veren web sitelerinden ücretsiz şekilde oluşturabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmamaktadır. İstediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz.

Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılıyor. Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece eklenen bitcoinler birden fazla kere kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.

Satın aldığınız ya da çıkarttığınız Bitcoinleri internet üzerinden harcayabilir, alış veriş yapabilirsiniz. Bizim ülkemizde henüz olmasa da dünya üzerinde bitcoini kullanan mağazalar ve restoranlar bulunuyor ve bu yerlere Bitcoin Travel ve Bitcoin Navigator üzerinden ulaşılabilirsiniz. Ayrıca bu yıl içerisinde Paypal, Bitcoin'i ödeme sistemi olarak kabul ettiğini duyurdu. Paypal vasıtasıyla alış verişlerinizde Bitcoin'i kullanma imkanınız bulunuyor.

KRİPTO PARA NASIL ALINIR? ÖRNEK BİTCOİN HESAP ADRES (CÜZDAN) KODU

Bitcoin hesap kodu birçok karakterden oluşur. Virgülden sonraki sayılar 100 milyonuncu basamağa kadar gidebilir. Şimdi örnek bir bitcoin adres kodunu sizlere yazalım:

1FE25t1a8nzV4MrhxjdDTXxCRB1v3DY2mnVs5

Cüzdan kodu şekilde karışık bir koddur. Başka birisi size bu kodu kullanarak btc yollayabilir.

BİTCOİN ALIM SATIM NASIL YAPILIR?

BTC alım satım yapmak için öncelikle btc hesabı açmanız gerekiyor. Bunu birçok web sitesi kullanarak açabilirsiniz. Ardından bu siteler üzerinden BTC al-sat yapabilirsiniz. Şimdi Bitcoin alım satım yapılabilen web sitelerin isimlerini yazalım.

TÜRKİYE'DEKİ KRİPTO PARA SİTELERİ NELERDİR?

ICRYPEX

Bitlo

Paribu

Bitturk

BTCTurk

Koineks

Koinim

YURT DIŞINDAKİ KRİPTO PARA SİTELERİ NELERDİR?

Binance

Bittrex

Cex.io

Poloniex

Bitfinex

Coinbase

Kraken

Bunlara ek olarak bitcoin ile ilgili forum sitelerinden de para birimi hakkında yükselecek mi düşecek mi yardım alabilirsiniz. BTC ile ilgili forum siteleri de forum bitcoin, reddit bitcoin, bitcointalk vb. gibi sitelerdir. Bu sitelerden BTC gündemini takip edebilirsiniz.

BİTCOİN NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Bitcoin aslında hep gündemdedir. Sürekli artış-azalış yaşamaktadır. Fakat bugün Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates vb. gibi isimlerin hesapları Bitcoin için çalınmış bulunmaktadır. Bu bakımdan twitter ve diğer sosyal medyada gündem haline gelmiştir. Peki ne olmuştu hemen ona bakalım:

Siyasetçilerden iş insanlarına kadar birçok ünlü ismin Twitter hesabı, kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarınca ele geçirildi. Ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda anonim bir Bitcoin adresinin bilgisi verilerek söz konusu adrese para gönderilmesi istendi. Bu paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her 1000 dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi.