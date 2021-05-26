Bitcoin 39,000 doların üzerine yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitcoin 39,000 doların üzerine yükseldi

Bitcoin 39,000 doların üzerine yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kripto para piyasalarında, ABD ve Çin'den gelen haberlerle gelen satışlar yerini alımlara bırakınca, en yüksek hacimli birim Bitcoin de 39,000 doların üzerine yükseldi.

Kripto para piyasalarında, ABD ve Çin'den gelen haberlerle gelen satışlar yerini alımlara bırakınca, en yüksek hacimli birim Bitcoin de 39,000 doların üzerine yükseldi.

Son 24 saat içinde 36,581.43 ve 39,645.19 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.95 artışla 39.326.14 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 1.39 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 29 milyar dolarlık artışla 736 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,394.36 ve 2,849.44 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.06 artışla 2,814.46 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 2.31 ve piyasa hacmi yaklaşık 31 milyar dolarlık artışla 326 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.16 ve piyasa hacmi de 60 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca iki birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimin arasında düşen olmadı. Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 715 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki yükselişini sürdürdü. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Toplam 10,054 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.8'ini Bitcoin, yüzde 18.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 178 milyar dolar düzeyindeydi.Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Borsalarda tutulan stablecoinler rekor seviyeye ulaştı. Stablecoin birikmesi yatırımcıların alım yapmaya hazır bir vaziyette beklediğini gösteriyor. Bu kapsamda, rekor miktarda USDC basıldı. Düşüş sırasında yüzde 4.30'u gören Tether dominance seviyesi, piyasadaki kıpırdanma ile yüzde 3.90'a çekildi."Jim Himes, Yahoo Finance'de yaptığı konuşmada gündemde kripto para düzenlemesinin olmadığını ve bunun nedeninin milletvekillerinin çoğunun kripto paralar hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını vurguladı. Janet Yellen ve SEC başkanı Gary Gensler'ın tam zıttı açıklamalarda bulunması ise tam olarak anlaşılamayan bir konuda yapılacak olan düzenlemelerin hem analistler hem de kripto para yatırımcıları tarafında stres yaratıyor."Son zamanlarda geleneksel bankacılık devlerinin kripto paraları ürün listesine eklemesi üzerine açıklama yapan HSBC, mesafeli duruşunu yineledi. HSBC'nin CEO'su Noel Quinn, varlık sınıfı olarak adlandırmak adına Bitcoin'in fazla volatil olduğunu dile getirdi." (Grafik)

 


Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Bitcoin 39,000 doların üzerine yükseldi
Bitcoin 39,000 doların üzerine yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kripto para piyasası hakkında konuşan Bakan Elvan'dan vatandaşlara uyarı: Yönetemeyeceğiniz riski almayın
Kripto para piyasası hakkında konuşan Bakan Elvan'dan vatandaşlara uyarı: Yönetemeyeceğiniz riski almayın
Elon Musk'ın son paylaşımı kripto paralarda ibreyi terse çevirdi
Elon Musk'ın son paylaşımı kripto paralarda ibreyi terse çevirdi
Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde
Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Derya Yanık Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitcoin 39,000 doların üzerine yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 09:10:43. #1.11#

title