Bitcoin 18,000 doların üzerine döndü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 19,484 dolar ile iki yıldan uzun sürenin zirvesine tırmandıktan sonra gelen satışlarla 17,000 doların da altına geriledikten sonra, hafta sonu işlemlerinde 18,000 doların üzerine döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 19,484 dolar ile iki yıldan uzun sürenin zirvesine tırmandıktan sonra gelen satışlarla 17,000 doların da altına geriledikten sonra, hafta sonu işlemlerinde 18,000 doların üzerine döndü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6.20 artışla 18,120.99 dolara yükseldi ve haftalık kaybı yüzde 1.52 oldu; birimin toplam piyasa hacmi de 336.17 milyar dolara çıktı.

Gelen alımlarla son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 10 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden birisi düşenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim de, hafta başında yükseldiği 565 milyar dolarlık üç yılın zirvesinden 511 milyar dolara kadar geriledikten sonra 540 milyar dolara döndü.Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, artan satışların etkisiyle hafta sonuna doğru 264.09 milyar dolara kadar yükseldikten sonra, hafta sonunda 164 milyar dolara kadar geriledi.Toplam 7,801 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,544 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 62.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 6.20 artışla 18,120.99 dolar,2.Ethereum yüzde 6.82 artışla 550.78 dolar,3.XRP yüzde 13.94 artışla 0.62 dolar,4.Tether yüzde 0.09 artışla 1.00 dolar,5.Chainlink yüzde 5.58 artışla 13.29 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 5.65 artışla 281.13 dolar,7.Cardano yüzde 15.49 artışla 0.16 dolar,8.Litecoin yüzde 9.94 artışla 76.78 dolar,9.Polkadot yüzde 5.63 artışla 4.99 dolar,10.Stellar yüzde 4.65 düşüşle 0.19 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dijital Para ve Tarihçesi" başlıklı bölümünde, "dijital paranın artan kullanımının, ülkelerin ve kurumların da önceliği haline" geldiği belirtilerek, şöyle denildi: "Avrupa Merkez Bankası'nın Başkanı (ECB) Christine Lagarde, Başkan sıfatı ile yaptığı ilk konuşmasında bankanın özel görev komitesini dijital paralara yönlendirme planları olduğunu belirtmiştir. "Lagarde, dijital para piyasasında yaşanan gelişmeler ile birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın geleneksel bankacılık sistemleri ve prosedürlerinin önüne geçebilecek yeni teknolojiler kullanılmasında öncü rol oynaması gerektiğini ifade etmiştir. "Ülkemizde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan, 2019-2023 dönemini kapsayan ve 23 Temmuz 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 11. Kalkınma Planı'nda 'Blokzincir Tabanlı Dijital Merkez Bankası Parası' çıkarılması kararı yer almaktadır."Dijital paranın farklı şekillerde tanımı yapılabilmektedir. Avrupa Merkez Bankası tarafından dijital para 'düzenlemesi olmayan, onu geliştirenler tarafından çıkarılan ve kontrol edilen ve belli bir sanal çevre içinde kabul gören dijital para' olarak tanımlanmaktadır. "Sanal ortamda kabul gören dijital paranın tanımının, değişen ve gelişen teknolojiler ile birlikte kripto yapısında büyük farklılıklar yaşanabileceğinden başkalaşabileceği belirtilmektedir."Fiziksel gerçekliği olmayan dijital para, belirli bir kuruluş tarafından çıkarılmayan, sanal ortamda kabul gören para türü olarak yaygınlaştıkça çeşitlilik ve kullanım alanları açısından da değişiklik göstermektedir. "Dijital paranın en yaygın kullanım alanı 'ödemedir.' Artık ulusal ve uluslararası ticaret anlaşmalarının ödeme yöntemleri arasında dijital para türleri de yer almaktadır.

"Bunun yanında dijital para bir birikim ve yatırım yöntemi olarak da kabul edilmektedir." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı