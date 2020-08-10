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Bitcoin 12,000 dolar sınırında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.34 artışla 11,991.97 dolara yükselerek 12,000 dolar sınırına ulaştı.

Bitcoin 12,000 dolar sınırında
10.08.2020 08:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 08:31

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.34 artışla 11,991.97 dolara yükselerek 12,000 dolar sınırına ulaştı. Bitcoin'in piyasa hacmi 220 milyar doları aşarak 221.32 milyar dolara ulaştı. Bitcoin'in 12 bin doları aştığı 2 Ağustos Pazar günü toplam piyasa hacmi de 221.95 milyar doları gördü.

Kripto para piyasalarında genel yükseliş eğiliminin de etkisiyle büyüyen toplam piyasa hacmi de 360 milyar doları da aşarak 364.6 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarındaki son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 37'si gerilerken, bunların 5 tanesi ilk 10 birim arasındaydı.Toplam 6,293 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,850 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 85.36 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacminin yüzde 60.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 2.34 artışla 11,991.97 dolar,2.Ethereum yüzde 0.55 artışla 397.56 dolar,3.XRP yüzde 0.37 düşüşle 0.29 dolar,4.Tether yüzde 0.33 artışla 1.01 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 0.17 düşüşle 306.54 dolar,6.Chainlink yüzde 8.14 artışla 13.73 dolar,7.Bitcoin SV yüzde 1.43 düşüşle 228.09 dolar,8.Litecoin yüzde 0.43 artışla 58.24 dolar9.Cardano yüzde 2.42 düşüşle 0.14 dolar,10.Binance Coin yüzde 0.45 düşüşle 22.64 dolardan işlem görüyordu.Çin'de Chengdu Bilgi Teknolojisi Üniversitesi, "Blockchain Mühendisliği" lisans programına Mart ayında başladı; eğitimin Eylül ayında eğitime başlaması bekleniyor.Çin İletişim Üniversitesi Dijital Ekonomi Araştırma Geliştirme Merkezi Başkanı Sun Daojun, üniversitenin ilk "blockchain öğrencilerinin" 2024'te mezun olacaklarını söyledi.Baidu'nun Superchain whitepaper basın toplantısında konuşan Sun, Çin'de blockchain sektörünün hızlı geliştiğine inandığını, ancak eğitim sektörünün uzman talebi konusunda "ciddi bir şekilde geciktiğini" ifade etti.Cointelegraph'ın haberine göre, Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Piyasa Denetimi İdaresi ve Ulusal İstatistik Bürosu tarafından resmi olarak onaylanmış meslekler listesine dokuz yeni madde ekledi. 

Bunlar arasında "blockchain mühendisliği ve teknik personel" ve "blockchain uygulama operatörleri" bulunuyor.


Kaynak: DHA

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