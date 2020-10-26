BIST100 yüzde 3.88 düştü, dolar 8.09 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,141 ve 1,183 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 3.88 düşüşle 1,144.45 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,141 ve 1,183 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 3.88 düşüşle 1,144.45 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 4.30, BIST Mali Endeks yüzde 5.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 3.38 eksideydi.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda, artış beklentilerine karşın, politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması sonrasında haftanın son işlem gününde 7.97 liranın üzerine yükselen dolar, yeni haftaya da bu düzeylerde başladıktan sonra 8.03 lira ile yeni tarihi yüksek düzeyini gördü.

TCMB geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 14.75'e yükseldi. TCMB'nin 5.0 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 23 Kasım vadeli repo ihalesine 27.45 milyar lira teklif geldi.TCMB yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısının 28 Ekim 'de İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9313 lira ve en yüksek 8.0986 lirayı gördükten sonra, 8.09 – 8.10 lira aralığında,euro en düşük 9.4241 lira ve en yüksek 9.5717 lirayı gördükten sonra, 9.55 – 9.56 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3868 lira ve en yüksek 10.5493 lirayı gördükten sonra 10.51 – 10.52 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18302 - 1.18601 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18117 düzeyindeydi.İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim ayında aylık bazda 0.8 puan artarak yüzde 75.4 düzeyine yükseldi. TCMB verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) aynı dönemde 0.6 puan artarak yüzde 74.9 düzeyine yükseldi.Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.4'den 0.7 puan artışla yüzde 72.1 düzeyine, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 72.8'den 0.8 puan artışla yüzde 73.6 düzeyine,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.1'den, 0.7 puan artışla yüzde 71.8 düzeyine,ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 76.0'dan 0.9 puan artışla yüzde 76.9 düzeyine,yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 72.4'ten 0.7 puan artışla yüzde yüzde 73.1 düzeyine yükseldi. Reel kesimde güven (RKGE) Ekim ayında, bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 108.1 düzeyine yükseldi. TCMB verilerine göre;yatırım harcaması, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) aynı dönemde 4.0 puan artarak 109.7 düzeyine yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı