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Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi

BIST100 yüzde 0.66 yükseldi, dolar 6.68 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.66 artışla 96 bin 471 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04, BIST Mali Endeksi yüzde 1.34, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.03 artıda kapandı.

10.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:23
BIST100 yüzde 0.66 yükseldi, dolar 6.68 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.66 artışla 96 bin 471 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04, BIST Mali Endeksi yüzde 1.34, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.03 artıda kapandı. 

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.43 bileşik düzeyindeydi.    Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye çıktıktan sonra 520 düzeyine döndü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle dövizler, hafta ortasına göre daha düşük düzeylerde hareket ediyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.6547 lira ve en yüksek 6.7257 lirayı gördükten sonra, 6.68 – 6.69 lira aralığında,euro en düşük 7.2735 lira ve en yüksek 7.3632 lirayı gördükten sonra, 7.32 – 7.33 lira aralığında,sterlin en düşük 8.2942 lira ve en yüksek 8.4012 lirayı gördükten sonra 8.34 – 8.35 lira aralığında hareket ediyor.

 


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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