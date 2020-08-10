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Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı

Geçtiğimiz günlerde tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30 seviyesinden başladı. Saat 10:00 itibariyle 7,33 seviyelerinde seyrediyor. Euro ise aynı saatlerde 8,6023 lira alış fiyatı, 8,6486 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
10.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:30

Geçen hafta piyasalarda yaşanan tarihi zirvenin ardından dolar/TL haftaya 7,30, euro/TL 8,60'ın üstünde başladı. BDDK ise bugün piyasadaki TL miktarının kısılıp dolar karşısında değer kaybetmemesi için Aktif Rasyo (AR) hamlesi yaptı. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 0.57 düşüşle 1,054.55 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.44, BIST Mali Endeks yüzde 0.90, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.53 eksideydi.

Dövizler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) art arda aldıkları kararlara karşın yeni rekor düzeylerde hareket ediyor.

LİKİDİTE İMKAN LİMİTLERİ YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ

TCMB cuma günü, piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

7,37 İLE TARİHİ ZİRVEDEYDİ

4 Ağustos Salı gününü 6,89 seviyesinde tamamlayan dolar/TL daha sonra sert yükselişe geçti. Çarşamba ve perşembe günleri yükselişini sürdüren kur, cuma günü 7,37'yi görerek tarihi zirvesine ulaştı. Daha sonra Merkez Bankası'nın örtülü faiz artışına gitmesi ile bu seviyeden geri çekilen dolar, cuma günü en düşük 7,12 seviyesini gördü ancak burada tutunamadı ve haftayı 7,29 seviyesinde tamamladı. Kur pazartesiden cumaya yüzde 5.8 yükseldi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
DEVLET: Babacan 10 maddelik şartlarını uygulanmadığı takdir ekonomi her zaman geriye gider.
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