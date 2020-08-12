BIST100 yüzde 0.44 artışla başladı, dolar 7.28 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.44 artışla 1,114.90 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.44 artışla 1,114.90 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.36, BIST Mali Endeks yüzde 0.36, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.55 artıdaydı.

Dövizler yeni gününün ilk işlemlerinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarıyla Salı günü indikleri yeni zirvelerin 10-15 kuruş altındaki düzeylerde hareket ediyor. Yeni günün erken işlemlerinde 2.0 kuruş daha düşerek 7.18 lirayı gören dolar 7.28 liraya döndü.

TCMB'den Salı günü yapılan açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır."TCMB'nin adımları öncesinde piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 ile toplam 38 milyar lira borçlanabiliyorlardı. TCMB'nin Cuma günü açıkladığı karar ile bu miktar Pazartesi günü itibarıyla 19 milyar liraya düşürüldü; Çarşamba gününden itibaren ise yüzde 7.25 olanağı tamamen sıfırlanmış olacak ve bankalar likidite ihtiyacını yüzde 9.50 - 9.75 düzeyinden karşılayabilecekler.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1827 lira ve en yüksek 7.2880 lirayı gördükten sonra, 7.28 – 7.29 lira aralığında,euro en düşük 8.4425 lira ve en yüksek 8.5547 lirayı gördükten sonra, 8.54 – 8.55 lira aralığında,sterlin en düşük 9.3911 lira ve en yüksek 9.5117 lirayı gördükten sonra 9.50 – 9.51 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17111 - 1.17473 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17323 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Banka ve havacılık hisselerinde küresel yükseliş…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında kayıplar ile güne başlıyoruz. Ek mali paket görüşmelerinin tıkanması satışın arkasında olduğu ileri sürülen temel bahane."Bizce asıl neden hızlı çıkış sonrası yatırımcıların karın bir kısmını cebe atmak istemesi."Salı günkü satışa rağmen küresel risk iştahında önemli bir bozulma görmüyoruz. "Altının değer kaybı ve ABD faizlerindeki yükseliş tam ters yönde sinyaller veriyor. "ABD Çin kavgası ve ABD seçimleri henüz fiyatlarda önemli bir baskı yapmıyor."Türkiye varliklari kayıplarını geri almaya çalışıyor. Ankara'nin likiditeyi daraltan ve fonlama maliyetini artıran tedbirlerine piyasalar olumlu tepki verdi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ters yönde açıklamalarına rağmen Merkez Bankası'nın daraltıcı adımlar atması risk iştahını destekliyor."MSCI Türkiye Salı günü yüzde 4.5 yükselişle en çok değer kazanan gelişmekte olan borsa endeksi oldu. "Havacılık hisseleri ve bankalar açık ara günün yükselen yıldızları konumunda. "Her iki sektörün de küresel olarak değer kazanması ve açık pozisyonu olan yatırımcıların kapanması sert yükselişin arkasındaki temel gerekçeler."ABD ve Asya borsalarındaki satışlar Borsa Istanbul'da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. "Ancak çok geride kaldığımız için dünya ile aramızdaki korelasyon eskisi kadar güçlü değil."Ankara doğru adımları atmaya devam ederse Türkiye varlıkları yükselişini sürdürebilir. "Dün çok güçlü olan havacılık ve banka hisselerinde küresel bir yükseliş görüyoruz. "ABD piyasasında kar satışları varken bu iki sektör de yükseldi."Bugün pozitif ayrışmayı sürdürebilirler."

Kaynak: DHA