BIST100 yüzde 0.15 düştü, dolar 7.74 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,142 ve 1,155 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.15 düşüşle 1,143.51 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,142 ve 1,155 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.15 düşüşle 1,143.51 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.10 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.50 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 artıdaydı.

Güçlü ABD istihdam verisi ve koronavirüs yardım paketinde ilerleme sağlandığına yönelik açıklamaların yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla bir haftanın en düşük düzeyine gerileyen dolar iç piyasada da 7.63 liraya kadar geriledikten sonra yeniden 7.75 liraya döndü.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyon beklentilerindeki artışın Eylül ayında sürdüğüne dikkat çekerek, bu dönemde yılsonu enflasyon beklentisinin 64 baz puan artışla yüzde 11.46'ya, gelecek on iki ay beklentisinin de 45 baz puan artışla yüzde 10.15'e yükseldiğine işaret etti.TCMB'nin politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselttiği Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerinde, şöyle denildi: "Ekonominin toparlanma sürecinde para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümün sürdürülerek, makro politika bileşiminin enflasyondaki düşüşün devamını sağlayacak ve cari dengeyi destekleyecek şekilde belirlenmesi, büyümenin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. "Önümüzdeki dönemde, salgına bağlı etkiler nedeniyle toparlanması daha uzun sürebilecek sektörlerin desteklenmesi için geçici ve hedefe yönelik maliye ve benzeri politika uygulamalarının kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6335 lira ve en yüksek 7.7813 lirayı gördükten sonra, 7.74 – 7.75 lira aralığında,euro en düşük 8.9695 lira ve en yüksek 9.1365 lirayı gördükten sonra, 9.10 – 9.11 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8856 lira ve en yüksek 10.0384 lirayı gördükten sonra 9.98 – 9.99 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17168 - 1.17697 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17401 düzeyindeydi.Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden imalat sanayi performansında referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Ağustos ayındaki 54.3 düzeyinden, Eylül ayında 52.8'e geriledi.İSO'dan yapılan açıklamada, "Eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre Ağustosta 54.3 düzeyinde gerçekleşen manşet PMI Eylül'de 52.8'e gerilemekle birlikte, önceki aya göre sektörün faaliyet koşullarında güçlü iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Böylece faaliyet koşulları son dört ay boyunca güçlenmiş oldu" denildi.İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Son PMI anketinden elde edilen en dikkat çekici gelişme, istihdam yaratma hızının güçlenmesi oldu. Covid-19 kaynaklı daralmanın ardından talepte yaşanan iyileşme sürecinin yansıması olarak, imalatçıların istihdamı yeniden büyütmeye yönelik yatırımlara istekli oldukları görülüyor. Bununla birlikte, üretim ve yeni siparişlerdeki artış ivme kaybederken salgın tehdidi de devam ediyor. Firmalar, toparlanmanın sürebilmesi için yılın son çeyreğinde de eğilimlerin pozitif kalmasını ümit ediyor olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı