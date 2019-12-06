BİST100 yüzde 0.01 ekside, dolar 5.75 lirada

06.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:23

– Güne yüzde 0.32 artışla 109 bin 8 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 108 bin 352 puanı ve en yüksek 190 bin 315 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.01 düşüşle 108 bin 643 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.15 artışla 152 bin 604 puanda başladıktan sonra, en düşük 152 bin 2 puanı ve en yüksek 154 bin 72 puanı gördükten sonra, yüzde 0.33 artışla 152 bin 770 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 12.36 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.25 düşüşle yüzde 12.15 düzeyine geriledi.Gün ortası işlemlerinde: dolar en düşük 5.7410 lira ve en yüksek 5.7585 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,euro en düşük 6.3837 lira ve en yüksek 6.3966 lirayı gördükten sonra, 6.39 – 6.40 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.5629 lira ve en yüksek 7.5817 lirayı gördükten sonra 7.57 – 7.58 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

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