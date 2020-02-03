BIST yüzde 0.22 artışta, dolar 5.98 lirada

03.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:28

Güne yüzde 0.25 artışla 119 bin 436 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 118 bin 762 puanı ve en yüksek 119 bin 527 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 0.22 artışla 119 bin 400 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 172 bin 705 puanı ve en yüksek 174 bin 288 puanı gördükten sonra yüzde 0.25 artışla 173 bin 919 puanda.

Avrupa piyasaları coronavirüs endişelerine rağmen Brexit sürecinin bitmesiyle sona eren belirsizliklerin ardından yükselişle açıldı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla; yüzde 10.23 ve yüzde 10.20 düzeyinde.Gün ortası işlemlerde: dolar en düşük 5.9764 lira ve en yüksek 5.9862 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,euro en düşük 6.6208 lira ve en yüksek 6.6407 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8472 lira ve en yüksek 7.8903 lirayı gördükten sonra 7.84– 7.85 lira aralığında hareket ediyor.Uluslararası Para Fonu (IMF) sözcüsü Gerry Rice, Çin'de Bahar Bayramı tatili döneminde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü salgınının, Çin ekonomisi için bazı belirsizlikler getireceğini, ancak bu olumsuz etkinin geçici olacağını söyledi.Rice, büyük bir ekonomiye sahip olan Çin'in salgının yol açtığı zorlukların üstesinden gelme konusunda kararlı olduğunu kaydederek salgının özellikle seyahat ve tüketim harcamalarında belirgin bir etki yaratacağını ifade etti.Çin hükümetinin, kamu sağlığı hizmetleri ve salgını önlemek için harcamalarını artırdığını, gerektiği takdirde mali tedbirleri güçlendireceğini ifade eden sözcü, Çin hükümetinin salgınla mücadele konusunda gerekli hareket kabiliyetini gösterdiğini dile getirdi.

Çin hükümetinin salgınla mücadele konusunda Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili taraflarla yakın iş birliği içinde çalıştığına ve tüm bilgileri zamanında paylaştığına işaret eden Rice, bunun salgının kontrolü için çok faydalı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA