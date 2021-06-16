Bismil Ticaret Sicil Temsilciliği hizmet vermeye başladı

Üyelerine verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Bismil ilçesinde bulunan üyelerine Diyarbakır'a gelmesine gerek kalmadan ticaret sicili ile ilgili bütün işlemlerini temsilcilik bünyesinde yapmasına olanak sağladı.

Üyelerine verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Bismil ilçesinde bulunan üyelerine Diyarbakır'a gelmesine gerek kalmadan ticaret sicili ile ilgili bütün işlemlerini temsilcilik bünyesinde yapmasına olanak sağladı.

Temsilciliklerden sorumlu olan DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Bismil, Silvan ve Ergani ilçelerinde DTSO'nun temsilciliklerinin bulunduğunu söyledi. Avşar, "Üyelerimizin bu temsilciliklerde oda sicil işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirdiğini ancak ticaret sicilinde yapılan tescil tadil gibi işlemleri burada gerçekleştiremedikleri için sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiştir. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Ticaret Bakanlığıyla gerekli görüşmeleri gerçekleştirerek Bismil'de Ticaret Sicil Temsilciliğini açtık. Bundan sonraki süreçte Bismil'de ikamet eden üyelerimiz Diyarbakır'a gelmek zorunda kalmadan gerek odadan yürütebilecekleri işlemleri gerekse de Ticaret Sicil Müdürlüğü bünyesinde yürütülen tüm işlemleri DTSO Bismil temsilciliğinde gerçekleştirebilecek. Bismil'de başlatılan pilot uygulamada elde edeceğimiz veriler ışığında kısa süre içinde Ergani ve Silvan ilçelerimize de Ticaret Sicil Temsilciliğinin açılmasının planlandığını amaçlamaktayız. Üyelerimize verilen hizmetlerin iş hayatına olumlu katkı sunmasına gayret ediyoruz. 2022 yılı sonlarında Bismil'deki temsilciliği tamamıyla Ticaret Odası'na dönüştürme yolunda çalışmalarımız sürüyor.

Bu vesileyle Bismil Ticaret Sicil Temsilciliğinin hayırlı olmasını dileyerek üyelerimizin talepleri doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı