Bismil Belediyesine Alınan Yeni Araçlar

Bismil Belediyesi 11 yeni aracı filosuna kattı.



Bismil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne 6 minibüs, bir cenaze aracı, 4'ü iş makinesi olmak üzere 11 aracı filosuna katarak araç sayısını 60'a yükseltti.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, yeni alınan 11 aracın hizmete girişini nedeniyle düzenlenen törende kurdele keserek araçların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.



Gülenç daha sonra alınan araçların özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.