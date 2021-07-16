Bisikletçiler 2020 Tokyo Olimpiyatlarına uğurlandı
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Bisikletçiler 2020 Tokyo Olimpiyatlarına uğurlandı

Bisikletçiler 2020 Tokyo Olimpiyatlarına uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Yarışmaları öncesi Erciyes Kamp Eğitim Merkezimizde Kamp programını tamamlayan Bisiklet Sporcuları Onur Balkan ve Ahmet Örken Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından Tokyo'ya uğurlandı.

2020 Tokyo Yarışmaları öncesi Erciyes Kamp Eğitim Merkezimizde Kamp programını tamamlayan Bisiklet Sporcuları Onur Balkan ve Ahmet Örken Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından Tokyo'ya uğurlandı.

Kayseri Havaalanında düzenlenen uğurlama töreninde Tokyo 2020 Olimpiyatlarında yarışacak olan Ahmet Örken; "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için bugün yola çıkıyoruz, çok gururluyuz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde Kamp programlarını çok verimli bir şekilde tamamladıklarını belirten diğer sporcu Onur Balkan ise "Tokyo'ya gidiyoruz İnşallah Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Sporcuları Havaalanından uğurlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise; "16 Temmuz itibari ile Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde kamp programlarını tamamlayan Bisiklet Olimpik Milli takımımızı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak Kayseri'den yolcu ediyoruz. Türk Sporu adına mutlu bir günümüz, Kayseri'de kamp yaparak çalışmalarını tamamlayan bisiklet takımımızın değerli antrenörlerine, sporcularına başarılar dilemek ve olimpiyatlara uğurlamak adına gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Milli takımlarımız Tokyo Olimpiyatlarında tüm ekiplerimiz ile birlikte başarılı olması adına dilek temenni ve dualarımızla birlikte olacaklar. Bugün de Erciyes'imizde Yüksek İrtifada kamp yapan Milli Takımımızın genel manadaki başarılarını inşallah Tokyo'da taçlandırarak görmek istiyoruz. Bu vesile ile başta sporcularımıza emeği geçen antrenörlerimize ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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