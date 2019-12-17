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Bisiklet Takımı yol takımı ile de başarıya pedal çevirecek

Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı, yeni sezonda uluslararası UCI takımı olarak mücadele edecek olmasının yanı sıra yol bisikleti takımıyla da şehri ve ülkeyi temsil edecek.

17.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:05
Bisiklet Takımı yol takımı ile de başarıya pedal çevirecek

Büyükşehir Bisiklet Takımı, yeni sezonda uluslararası UCI takımı olarak mücadele edecek olmasının yanı sıra yol bisikleti takımıyla da şehri ve ülkeyi temsil edecek.


Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı, yeni sezonda uluslararası UCI takımının yanı sıra yol bisikleti takımıyla da pedal çevirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı 'nin desteklediği ve geçtiğimiz sezonda ülkenin tek kıta takımı olan Büyükşehir Bisiklet, yeni sezonda amatör klasmanda mücadele edecek.


Kadrosunu güçlü isimlerle yeniden buluşturmak için harekete geçen Salcano Büyükşehir Bisiklet Takımı, yeni sezonda da bisiklet branşında başarılar elde etmek istiyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Sakarya'ya yakışan bir başarı grafiği ortaya konulacağı ifade edilerek destek ve katkıları dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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