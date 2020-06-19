"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bırakmam seni" kampanyası kapsamında mektupla birlikte bağış yapan iki taraftarın yardımlarının müzede sergileneceğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin başlattığı "Bırakmam seni" kampanyasına destek yağmaya devam ediyor. Siyaset, sanat ve futbol camiasından birçok ismin yardımda bulunduğu kampanyada iki taraftarın taraftarın mektup göndererek yaptığı bağış Çebi'yi duygulandırdı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili Beşiktaş Başkanı'nın yer aldığı bir video yayınlandı. Ahmet Nur Çebi, taraftarlara seslendiği videoda "Değerli Beşiktaş taraftarı size bir müjde vermek istiyorum. İki tane taraftarımızdan gelen mektup, ki bunları yayınlayacağız, müzeye de koyacağız. Birinin adı Hasan Sabri bize 100 lira göndermiş zarf içinde. Bir diğeri de Emirhan kardeşimiz bize 15 lira göndermiş bu paralar bizim için milyon değerinde. Bütün taraftarlarımıza örnek oldukları bir davranış sergiledikleri için kendilerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 115 LİRA BAĞIŞLADILAR

Öte yandan Instagramdan yapılan paylaşımda videonun dışında taraftarların mektupları da "Bırakmam Seni kampanyamıza 15 lira gönderen Emirhan Tuğral ve 100 lira gönderen Hasan Sabri'nin paha biçilmez destekleri Beşiktaş JK Müze'mizde saklanacaktır" notuyla yayınlandı.