“Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos”
Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Beyoğlu'nda bulunan binasının üç katına yayılan sergi, Torosların güney yamacında kurulu Sagalassos antik kentini ziyaretçileriyle buluşturuyor.
25.11.2019 00:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:11
Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Beyoğlu'nda bulunan binasının üç katına yayılan sergi, Torosların güney yamacında kurulu Sagalassos antik kentini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Sergide, Burdur Arkeoloji Müzesi'nden getirilen 368 eser yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com