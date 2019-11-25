Haberler » Ekonomi » “Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos” - Ekonomi

“Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos”

Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Beyoğlu'nda bulunan binasının üç katına yayılan sergi, Torosların güney yamacında kurulu Sagalassos antik kentini ziyaretçileriyle buluşturuyor.

25.11.2019 00:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:11
“Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos”

Yapı Kredi Kültür Sanat'ın 'nda bulunan binasının üç katına yayılan sergi, Torosların güney yamacında kurulu antik kentini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Sergide, Burdur Arkeoloji Müzesi'nden getirilen 368 eser yer alıyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et