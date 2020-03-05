'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızının corona virüsü paniği!
"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Tek başına yürüyen Dermancıoğlu, flaşlar patlayınca eliyle yüzünü gizleyerek gazetecilerle şakalaştı
Çekimleri Adana'da süren dizinin setine verilen iki günlük arayı değerlendirdiğini belirten Dermancıoğlu, her hafta İstanbul-Adana arasında mekik dokuduğunu söyledi.
'Korkmuyor değilim'
Dünyada hızla yayılan corona virüsü nedeniyle uçağa binerken endişe yaşayıp yaşamadığı sorulan Dermancıoğlu, "Korkmuyor değilim. Panik olsam da gidip gelmek zorundayım. Fransa'da arkadaşlarım var. Sokağa çıkamıyorlar. Caddeler bomboşmuş." diye konuştu.