'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızının corona virüsü paniği!

05.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:43

Çekimleri Adana'da süren dizinin setine verilen iki günlük arayı değerlendirdiğini belirten Dermancıoğlu, her hafta İstanbul-Adana arasında mekik dokuduğunu söyledi.

'Korkmuyor değilim'

Dünyada hızla yayılan corona virüsü nedeniyle uçağa binerken endişe yaşayıp yaşamadığı sorulan Dermancıoğlu, "Korkmuyor değilim. Panik olsam da gidip gelmek zorundayım. Fransa'da arkadaşlarım var. Sokağa çıkamıyorlar. Caddeler bomboşmuş." diye konuştu.



