Bir Türk daha NBA yolcusu! Alperen'in ardından Şehmus Hazer de basketbolun zirve ligine gidiyor
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Bir Türk daha NBA yolcusu! Alperen'in ardından Şehmus Hazer de basketbolun zirve ligine gidiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

NBA'e giden Alperen Şengün'ün ardından Beşiktaş'tan Şehmus Hazer de Türkiye'yi gurulandırmaya hazırlanıyor. Şehmus, NBA Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers'ın davetlisi olarak forma giyecek. Bu takımda Türkiye'den Cedi Osman'da var.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta sergilediği performansla NBA draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen ve takasla Houston Rockets'a giden Alperen Şengün'den sonra bir isim daha NBA yolcusu oluyor.

Bir Türk daha NBA yolcusu! Alperen'in ardından Şehmus Hazer de basketbolun zirve ligine gidiyor

beIN Sports'tan İsmail Şenol'un haberine göre; Şehmus Hazer, Cleveland Cavaliers'ın davetlisi olarak NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek. Cleveland Cavaliers'ta milli basketbolcu Cedi Osman forma giyiyor.

Bir Türk daha NBA yolcusu! Alperen'in ardından Şehmus Hazer de basketbolun zirve ligine gidiyor

DİKKAT ÇEKTİ

22 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Siyah-Beyazlı forma ile çıktığı 28 maçta 14.7 sayı, 4.0 ribaund ve 3.9 asist ortalama ile oynadı.

Bir Türk daha NBA yolcusu! Alperen'in ardından Şehmus Hazer de basketbolun zirve ligine gidiyor
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Bir Türk daha NBA yolcusu! Alperen'in ardından Şehmus Hazer de basketbolun zirve ligine gidiyor - Haberler Spor
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