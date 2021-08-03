Bir Türk daha NBA yolcusu! Alperen'in ardından Şehmus Hazer de basketbolun zirve ligine gidiyor

NBA'e giden Alperen Şengün'ün ardından Beşiktaş'tan Şehmus Hazer de Türkiye'yi gurulandırmaya hazırlanıyor. Şehmus, NBA Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers'ın davetlisi olarak forma giyecek. Bu takımda Türkiye'den Cedi Osman'da var.