"Bir Tek Sen" adlı solo halk oyunları yarışmasının sonuçları duyuruldu
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"Bir Tek Sen" adlı solo halk oyunları yarışmasının sonuçları duyuruldu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi" kapsamında düzenlenen "Bir Tek Sen" adlı solo halk oyunları yarışmasının kazananları belli oldu.

05.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:39

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi" kapsamında düzenlenen "Bir Tek Sen" adlı solo halk oyunları yarışmasının kazananları belli oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları, güzel sanatlara ve fiziksel aktiviteye ilgi duymaları, yeni ilgi alanları kazanmaları, dolayısıyla yetenek ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen "Okulumda Bir Ses İki Hareket Projesi" ile öğrencilerin sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal açıdan da gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.

Projeye katılan öğrencilerin yıl başından itibaren gerçekleştirdikleri çalışmaların çıktısı olarak, uzaktan eğitim sürecinde halk oyunlarının güzelliklerini ve öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek amacıyla özgün ve yenilikçi uygulamalar da sürece dahil edildi.

"Halk oyunlarımız bedensel ve ruhsal gelişimde önemli bir faktör"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri sadece akademik anlamda değil duygusal, psikolojik, kültürel ve sanatsal açıdan da desteklediklerini belirtti.

Çeşitli yörelerin halk oyunlarıyla öğrencilerin ritmik ve ezgisel yaşam becerileri kazanarak, sanattan zevk alma duygularının geliştiğini ifade eden Yazıcı, uzaktan eğitim sürecinde düzenlenen yarışmaya ilişkin şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hem hareket hem de müzikal becerileri kazanmasının önemi, bizleri uzaktan eğitim sürecinde projemizin etkisinin nasıl artırılabileceği konusunda düşünmeye teşvik etti. Bu bakımdan temelde bir özveri ve uzun erimli çalışma projesi olan Bir Ses İki Hareket'te emeği olan bütün öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Onlara her türlü desteği vermenin de boynumuzun borcu olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Öğrencilerimizin öğrenme merakları ve öğrenme güdüleri gerçekten çok yüksek. Bu yüksek kapasiteyi her ortam ve durumda doğru kullanabilmek gerekiyor. Onları sadece akademik bakımdan değil, sanat ve hareket bakımından da yetiştirmek önem arz ediyor. Müzik eğitimi bireyin duyuşsal ve devinişsel davranışlarında olumlu etkiler meydana getiriyor. Bunun kişilerin bilişsel öğrenmelerinde de önemli ölçüde etkili rol oynadığı birçok araştırmayla kanıtlandı. Halk oyunlarımız ise içinde barındırdığı kardeşlik duygusu, melodi, ritim ve hareket yapısıyla bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor."

Solo halk oyunları yarışmasının kazananları açıklandı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 12-30 Nisan'da başvuru yaptığı "Bir Tek Sen" adlı solo halk oyunları yarışmasında halay, bar, horon, zeybek, karşılama, kaşık, teke ve Kafkas oyunları oynandı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ise şöyle:

İlkokul kademesinde; teke oyunuyla Kadıköy Cenap Şahabettin İlkokulu'ndan Sire Nira Danış birinci, karşılama oyunuyla Küçükçekmece Dr. İsmet Birgül İlkokulu'ndan Ecrin Akgün ikinci, halay oyunuyla Ataşehir Mehmet Akif İlkokulu'ndan Asya Duru Kurt ise üçüncü oldu.

Ortaokul kademesinden birinciliği halay oyunuyla Gaziosmanpaşa Adnan Menderes Ortaokulu'ndan Şiyar Işık, ikinciliği kaşık oyunuyla Esenler Oruç Reis Ortaokulu'ndan Sude Gökmen, üçüncülüğü Kafkas oyunuyla Ataşehir Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'ndan Ecenaz Ayoğlu elde etti.

Lise kademesinden zeybek oyunuyla Beşiktaş Bingül Erdem Anadolu Lisesi'nden Efe Kahraman birinci, karşılama oyunuyla Kartal Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Buse Cengiz ikinci, Kafkas oyunuyla Ataşehir Rotary Anadolu Lisesi'nden Selin Arslan ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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