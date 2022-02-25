Bir sen eksiktin Pique! Galatasaray'a manidar mesajla meydan okudu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Katalan devi Barcelona oldu. Seribaşı Galatasaray'ın, en zor kurayı çektiği yorumları yapıldı.

TORRENT'TEN İTİRAF

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, uzun yıllar çalıştığı Barcelona'nın geldiği kura için, "Açıkçası seçeneklerden en kötüsü oldu" ifadesini kullandı.

"BÜYÜK GALİBİYET"

Gerard Pique, sosyal medyadan Galatasaray'a mesaj yolladı. Napoli karşısında büyük bir galibiyet aldıklarını hatırlatan İspanyol savunmacı, "Yakında görüşürüz Galatasaray" mesajı ve göz kırpma emojisi paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar da Pique'nin paylaşımı altında Barcelona'ya meydan okudu.