Bir sen eksiktin Pique! Galatasaray'a manidar mesajla meydan okudu - Haberler
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Bir sen eksiktin Pique! Galatasaray'a manidar mesajla meydan okudu

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Gerard Pique, sosyal medyadan Galatasaray eşleşmesi için paylaşım yaptı. Napoli zaferini hatırlatan Pique, Galatasaray'a mesaj yolladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Katalan devi Barcelona oldu. Seribaşı Galatasaray'ın, en zor kurayı çektiği yorumları yapıldı.

Bir sen eksiktin Pique! Galatasaray'a manidar mesajla meydan okudu

TORRENT'TEN İTİRAF

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, uzun yıllar çalıştığı Barcelona'nın geldiği kura için, "Açıkçası seçeneklerden en kötüsü oldu" ifadesini kullandı.

Bir sen eksiktin Pique! Galatasaray'a manidar mesajla meydan okudu

"BÜYÜK GALİBİYET"

Gerard Pique, sosyal medyadan Galatasaray'a mesaj yolladı. Napoli karşısında büyük bir galibiyet aldıklarını hatırlatan İspanyol savunmacı, "Yakında görüşürüz Galatasaray" mesajı ve göz kırpma emojisi paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar da Pique'nin paylaşımı altında Barcelona'ya meydan okudu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Gerard Piqué, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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