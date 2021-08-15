Bir rüya gerçek oluyor! PSG, Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
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Bir rüya gerçek oluyor! PSG, Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak

Bir rüya gerçek oluyor! PSG, Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
Haberler.com - Haberler | Spor

Paris Saint-Germain'in Lionel Messi'yi transfer etmesinin ardından yeni hedefinin Cristino Ronaldo olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fransız devinin gelecek sezon Kylian Mbappe'yi satacağı ve Juventus'la sözleşmesi bitecek Ronaldo'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Yılın transferini gerçekleştirerek Lionel Messi'yi kadrosuna katan Paris Saint-Germain yine dünyada ses getirecek bir transfer için kolları sıvadı. Fransız devinin, gelecek sezon Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

KYLIAN MBAPPE'YLE YOLLAR AYRILACAK

Paris Saint-Germain, Juventus'la yeni sözleşme imzalaması beklenmeyen Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak için girişimlere şimdiden başladı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Fransız devi gelecek sezon Mbappe'yle yolları ayıracak ve yerini Cristiano Ronaldo'yla dolduracak. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda futbolseverler hep hayalini kurduğu Ronalo-Messi ikilisini aynı takımda izleme fırsatı yakalayacak.

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