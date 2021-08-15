Bir rüya gerçek oluyor! PSG, Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak

Paris Saint-Germain'in Lionel Messi'yi transfer etmesinin ardından yeni hedefinin Cristino Ronaldo olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fransız devinin gelecek sezon Kylian Mbappe'yi satacağı ve Juventus'la sözleşmesi bitecek Ronaldo'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.