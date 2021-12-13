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Bir mucize yaşanmazsa Beşiktaş'ın hocası belli! 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor

Bir mucize yaşanmazsa Beşiktaş'ın hocası belli! 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesi an meselesi. Siyah-beyazlılarda 5 saat süren yönetim kurulu toplantısının ardından tecrübeli hocanın takımın başına geçmesi konusunda ortak görüşe varıldı.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Siyah-beyazlılarda bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında deneyimli hocanın ismi ön plana çıktı.

SON KARARI AHMET NUR ÇEBİ VERECEK

NTV Spor'un haberine göre; 5 saat süren yönetim kurulu toplantısının ardından Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'te karar kıldı. Toplantıda öne çıkan isim Güneş olurken, son kararı başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Kararda bir değişiklik olmaması halinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş olacak. 2015-2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı.

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