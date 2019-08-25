25.08.2019 23:09

Bir koca şiddeti de Malatya'dan...Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Vücudunu çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kadın kanlar içerisinde yere yığıldı

MALATYA - Malatya'da eşi olduğu iddia edilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç kadın yaralandı.

Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre,Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Hürriyet Parkı içerisinde, boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen 23 yaşındaki eşi Kader K. ile karşılaşan E.K. eşine kurşun yağdırdıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken,ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi.Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken,polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

Polis ekipleri eşi olduğu iddia edilen K.K.yı silahla yaraladıktan sonra olay yerinde. kaçan E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA