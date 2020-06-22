Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi Arjantin efsanesi Diego Armanda Maradona, bir kadınla dans ettiği esnada pantolonunu indirip kalçasını gösterdi. Sosyal medyadaki paylaşım binlerce kişi tarafından izlendi.

Futbolculuk döneminde yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Arjantin efsanesi Diego Armanda Maradona, skandal bir harekete imza attı. Şimdilerde Arjantin Süper Ligi ekiplerinden Estudiantes de La Plata'nın antrenlüğünü yapan Maradona, bir kadınla dans ettiği esnada kimseye aldırış etmeden pantolonunu indirip herkese kalçasını gösterdi. Sosyal medyada yer alan bu paylaşım binlerce kişi tarafından izlendi.