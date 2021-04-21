Bir dönem rakiplerine evinde cehennemi yaşatan Galatasaray, 4 maçtır iç sahada kazanamıyor
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Bir dönem rakiplerine evinde cehennemi yaşatan Galatasaray, 4 maçtır iç sahada kazanamıyor

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Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Sarı-Kırmızılılar evinde son olarak BB Erzurumspor'u yenmişti. Aslan ligde son 8 maçta ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bir zamanlar rakiplere cehennem olan Türk Telekom Arena'da bu kez Galatasaray aynı akıbeti yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 1-1 berabere ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti. Aslan ligin bitmesine 6 hafta kala lider Beşiktaş'ın 6, takipçisi Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde kaldı.

4 MAÇTA 3 PUAN ALINDI

Galatasaray, ligde evinde son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup etti. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Bu süreçte Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a yenildi.

Galatasaray Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinin ardından oynadığı 8 müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı. Cim-Bom diğer karşılaşmalarda ise 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Bir dönem rakiplerine evinde cehennemi yaşatan Galatasaray, 4 maçtır iç sahada kazanamıyor
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