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Bir bunu yapmadığı kalmıştı! Altay Bayındır, Süper Lig'de ilke imza attı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, sarı-lacivertlilerin Alanya karşısında bulduğu ilk golde asist yaparak bu sezon Süper Lig'de bir ilki başardı. Başarılı eldiven, 2021-2022 sezonunda asist yapan ilk kaleci oldu.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler mücadelede 26. dakikada Rossi'nin golüyle öne geçerken asisti yapan Altay Bayındır bu sezon ilki başardı.

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Altay Bayındır kendi yarı sahasından yaptığı vuruşta Alanya defansının arkasına sarkan Rossi'yle topu buluşturdu. Uruguaylı yıldız şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertlilerin başarılı kalecisi golü yaratan bu katkısıyla bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.

Bir bunu yapmadığı kalmıştı! Altay Bayındır, Süper Lig'de ilke imza attıGörüntü: Beinsports

Bir bunu yapmadığı kalmıştı! Altay Bayındır, Süper Lig'de ilke imza attıGörüntü: Beinsports

Bir bunu yapmadığı kalmıştı! Altay Bayındır, Süper Lig'de ilke imza attıGörüntü: Beinsports

Bir bunu yapmadığı kalmıştı! Altay Bayındır, Süper Lig'de ilke imza attıGörüntü: Beinsports

Haberler.com - Spor

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