HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor

Kahramanmaraş'ta balık pazarında satışa sunulan 80 kilogramlık yayın balıkları vatandaşlardan yoğun rağbet görüyor. Tanesi iki bin liradan satışa sunulan balıklar, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illere de gönderiliyor.

08.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:28

Kahramanmaraş'taki baraj göletlerinde tutulan yaklaşık bir buçuk metrelik yayın balıkları, satışa sunulduğu balıkçı esnafında vatandaşların ilgisini çekti.

Kahramanmaraş sabit balık pazarındaki bir esnafta satışa sunulan yayın balıklarının her biri yaklaşık 80 kilogram gelirken, tanesi ise iki bin liradan satışa sunuldu. Dev balıkları gören çevredekiler, ellerine cep telefonu alarak fotoğraf çektirmek istedi.

Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor

DİĞER İLLERE DE GÖNDERİLİYOR

Kentte balık üretim ve tüketiminin fazla olması insanların balığa olan ilgisini de artırdığını ifade eden balık pazarı esnaflarından İbrahim Sarı, "Soğuk sularda yetişen yayın balıklarıdır bunlar ve yaklaşık 150 kilograma kadar olabiliyor. Şuan burada sergilediğimiz balıkların kilogramı 25 lira ve ağırlıkları ise ortalama 80 kilogram. Buradaki baraj göletlerinde ve üretim tesislerinde çıkan balıklarımız esnaf olarak satıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illere gönderiyoruz" dedi.

Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Politika
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Güncel
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Magazin
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Spor
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?
Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 5. yarışmacısı da açıklandı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Kenan Doğulu Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Robinho Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Bakan Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi; tanesi 2 bin liradan satılıyor - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 09:42:06. #1.15#
title