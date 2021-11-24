Bir araba kaç litre benzin alır? Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? Bir depo kaç litre?

Bir araba kaç litre benzin alır? Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılan başlıklar arasında. Biz de sizler için ülkemizde en çok satan üç otomobil modeline ait deponun ortalamaya ne kadara dolacağına dair detayları derledik.

BİR ARABA KAÇ LİTRE BENZİN ALIR?

Benzinli araç yerine dizel tercih edenlerin dikkat etmesi gerek husus aldıkları aracı kullanım süresi olmalı. 1.6 veya 1.2 turbo benzinli bir araç şehir içinde ortalama 8.5 litre yakıyor. 1.6 dizel bir araç da şehir içinde 100 kilometrede yaklaşık 6 litre tüketiyor. Binek araç yakıt depoları, normalde 45 ila 65 litre yakıt tutacaktır.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATLARI GÜNCEL

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.

BİR DEPO BENZİN KAÇ TL?



Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıkacak.

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