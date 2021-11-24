Bir araba kaç litre benzin alır? Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? Bir depo kaç litre?
Bugün gelen yeni zamla birlikte vatandaşlar ortalama bir deponun ne kadara dolacağını merak ediyor. Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? sorularının yanıtı bu kapsamda araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Bir depo kaç litre?
Bir araba kaç litre benzin alır? Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılan başlıklar arasında. Biz de sizler için ülkemizde en çok satan üç otomobil modeline ait deponun ortalamaya ne kadara dolacağına dair detayları derledik.
Benzinli araç yerine dizel tercih edenlerin dikkat etmesi gerek husus aldıkları aracı kullanım süresi olmalı. 1.6 veya 1.2 turbo benzinli bir araç şehir içinde ortalama 8.5 litre yakıyor. 1.6 dizel bir araç da şehir içinde 100 kilometrede yaklaşık 6 litre tüketiyor. Binek araç yakıt depoları, normalde 45 ila 65 litre yakıt tutacaktır.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.
Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıkacak.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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