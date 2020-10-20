Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor, kilosu 10 TL'den satılıyor
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Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor, kilosu 10 TL'den satılıyor

20.10.2020 15:38 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:44
Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor, kilosu 10 TL'den satılıyor

Isparta'nın Gönen ilçesinde hasadı devam eden hünnap meyvesinin kilogram fiyatı 10 TL'den satılıyor.

Isparta'nın Gönen ilçesinde hasadı devam eden hünnap meyvesinin kilogram fiyatı 10 TL'den satılıyor.

Dünyada lezzet ve şifa kaynağı olarak bilinen hünnap meyvesi, Isparta'da da hasat zamanında yüzleri güldürdü. Gönen ilçesinde yetiştirilen hünnap için Eylül ayında başlayan hasat sezonu Ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. İlçede önemli bir alternatif ürün haline gelen hünnap meyvesinin üretimi kısa sürede arttı.

Son yıllarda revaçta olan hünnap meyvesinin Gönen ilçesinde başarıyla üretimi yapılmakta ve Eylül ayı sonunda başlayan hasat Ekim ayı ortalarına kadar devam etmektedir. Bir dekar alana 30 hünnap fidanı dikiliyor ve ağaç başına yaklaşık 20 kilogram ürün elde ediliyor.

Gönen ilçesinde yaklaşık 50 dekar alanda üretimi yapılan hünnap meyvesinin kilosu 10 TL'den satılıyor. Ayrıca hünnap meyvesinden sirke, ezme, pekmez ve hünnap kurusu gibi ürünler elde ediliyor. - ISPARTA

Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor, kilosu 10 TL'den satılıyor
Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor, kilosu 10 TL'den satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 16:02:31. #1.15#
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