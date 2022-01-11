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Bingöl'de minibüsün geçişi sırasında çığ düştü

Bingöl'de minibüsün geçişi sırasında çığ düştü
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'de minibüsün geçişi sırasında çığ düştü.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de minibüsün geçişi sırasında çığ düştü.

Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyü yakınlarında minibüsün geçtiği anda düşen çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.

Araçtaki yolcuların küreklerle müdahalesi ile kara yolu kardan temizlendi.

Yol ulaşıma açılırken, konuyla ilgili karayolları ekiplerine de bilgi verildi.

Bingöl'de minibüsün geçişi sırasında çığ düştü

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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