Bingöl'de minibüsün geçişi sırasında çığ düştü
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Bingöl'de minibüsün geçişi sırasında çığ düştü.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de minibüsün geçişi sırasında çığ düştü.
Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyü yakınlarında minibüsün geçtiği anda düşen çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.
Araçtaki yolcuların küreklerle müdahalesi ile kara yolu kardan temizlendi.
Yol ulaşıma açılırken, konuyla ilgili karayolları ekiplerine de bilgi verildi.
AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri
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