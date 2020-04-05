Bingöl'de koronavirüs salgının son bulması için 56 kurban kesildi Bingöl'ün Solhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının son bulması için kurban kesildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının son bulması için kurban kesildi.

Hazarşah köylüleri, salgının sona ermesi için kurban kesilmesine karar verdi. Köylülerin bağışladığı veya satın alınan 56 kurban, edilen duanın ardından kesildi.

Köy imamı Abdurrahim Kırım ettiği duada, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in "Sadaka belayı def eder." hadisi şerifini anımsatarak, "Allah rızası ve virüs belasının üzerimizden kalkması için kurban kesiyoruz. Bir sadaka 70 belayı def ediyor. Biz de o amaçla kurbanlarımızı kestik, dağıttık." ifadelerini kullandı.

Duanın ardından kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kaynak: AA