Bingöl'de 536 tarihi eser ele geçirildi
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Bingöl'de 536 tarihi eser ele geçirildi

12.11.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:14
Bingöl'de 536 tarihi eser ele geçirildi

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 536 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 536 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla Solhan ilçesinde 2 kişinin ellerinde bulundukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, 497 sikke, 11 takı objesi, 15 yüzük, 6 haç ve 7 adet mühür olmak üzere 536 tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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