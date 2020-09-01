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Bindiği atı yumruklayan jokey Halis Karataş'a 60 gün at binmeme cezası verildi

Arts Man isimli atı box içinde yumruklamasının kameralara yansıması büyük tepki çeken ve bu sebeple kendisine ceza verip 1 ay at binmeme kararı alan ünlü jokey Halis Karataş'a esas ceza Komiserler Kurulu'ndan geldi. Kurul Karataş'a, 31 Temmuz tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verdi.

01.09.2020 11:48 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:22

Adını at dünyasına altın harfle kazıyan usta jokey Halis Karataş, Arts Man isimli ata, box içinde yumruklaması büyük tepki çekmişti. Veliefendi'de toplanan Komiserler Kurulu, jokeye 31 Temmuz tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verdi.

TV100'ün haberine göre, Bold Pilot isimli atıyla pist rekorları kıran, hayat hikayesi ve kazandığı şampiyonluklar "Şampiyon" isimli filme konu olan jokey Halis Karataş'ın, "Arts Man" adlı atı yumruklaması, büyük tepki çekmişti.

Halis Karataş olayın yaşandığı gün peş peşe iki açıklama yapmış, hatalı olduğunu ifade etmiş herkesten özür dileyerek kendi kararıyla bir ay at binmeyeceğini söylemiş ve Gazi Koşusu'nda dereceye girmesi halinde alacağı ikramiyeyi hayvanları koruma derneklerine vereceğine söz vermişti.

YARIŞ TESİSLERİNE DE GİREMEYECEK

Veliefendi'de toplanan Komiserler Kurulu, jokeye 31 Temmuz tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verdi. Karataş'ın savunması ise yetersiz bulundu. Ünlü jokey cezası süresince yarış tesislerine de giremeyecek.

Halis Karataş olayın ardından kendisine verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül'den itibaren 1 ay boyunca at binmeme kararı aldığını duyurmuş ve şunları söylemişti:

"Beni Halis Karataş yapan, bana başarılı bir kariyer sağlayan atlara olan sevgim, bugüne kadar bu eşsiz canlılara yapılan tüm kötü muamelelere isyan etmeme neden olmuştur. Bu nedenle bugün can acısıyla da olsa bir ata kötü muamele edenin ben olmam karşısında son derece üzgünüm ki 33 senelik kariyerim boyunca atlara ne kadar kollayıcı ve üzmeden bindiğimin herkes tarafından bilindiğine de eminim. Bu sebeple pazar günü yapılacak Gazi Koşusu'nda at binip binmemeyi bile sorguladım. Ancak yakın çevrem tarafından Kahraman Ekürisinin yarışa 3 gün kala jokeysiz kalmasının onlara büyük bir haksızlık olacağına ikna edildim. Bunun yarışta at binmek için bir bahane olduğu da düşünülmesinin lütfen. Bu konudaki samimiyetimi göstermek için de eğer dereceye girersem Gazi Koşusu'nda kazanacağım montu hayvanları koruma derneklerine bağışlayacağımı söylemek isterim."

Bindiği atı yumruklayan jokey Halis Karataş'a 60 gün at binmeme cezası verildi
Haber Yorumları (11)
FİLM YAPIMCISI: Halis Kartaş sana göre bir rol var. Filmin Adı ''ATIN İNTİKAMI'' ilgilenirsen beni ara
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BOLT TEACHER: Atları sevdiren adamdın şimdi de jokeyi sevdirmeyen adam oldum helal olsun daha ne diyelim.
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ADAM YILLIK İZİN ALDI DESENİZE: saçmalık
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