Binali Yıldırım Balıklıgölü ziyaret etti (2)
Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da cuma namazı çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da cuma namazı çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Yıldırım, Hazreti İbrahim'in doğup bBalıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde cuma namazını kıldı.
Namaz çıkışı Balıklıgöl'e geçen Yıldırıma, vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.
Balıklara yem atan Yıldırım'a vatandaşlar sık sık sloganlar atarak destek verdi.
Ziyareti sırasında bir çocuk, Yıldırım'a sarılarak sevgisini gösterdi.
Kaynak: AA
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