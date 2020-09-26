Bina yıkımında yaralanan işçi tedavi altına alındı
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Bina yıkımında yaralanan işçi tedavi altına alındı

26.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:39
Bina yıkımında yaralanan işçi tedavi altına alındı

Kütahya'da kentsel dönüşüm yapılan alanda yıkımı yapılan binada meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.

Kütahya'da kentsel dönüşüm yapılan alanda yıkımı yapılan binada meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.

Vefa Mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı yapılan binada çalışan işçi Ahmet Yelken'in üstüne binadan kopan tahta parçaları düştü.

Olayı gören Yelken'in mesai arkadaşları, polis, sağlık ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yelken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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