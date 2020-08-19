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Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu

Salgın nedeniyle vatandaşlar evlere kapandığında, market alışverişleri önceki dönemlere göre arttı. Hisseleri borsada işlem gören dört büyük zincir marketin toplam cirosu, yılın ilk altı ayında yüzde 32,4 artışla 53,5 milyar TL'ye yükseldi. Cirosunu ve kârını en çok artıran şirket Bim oldu.

19.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:45

Koronavirüs salgını ekonomide birçok sektörde çarkları yavaşlatırken, marketler için farklı bir tablo ortaya çıktı. Özellikle Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının resmi olarak açıklandığı 10 Mart tarihi ile karantina önlemlerinin kaldırıldığı 1 Haziran tarihine kadar olan eve kapanma döneminde, vatandaşların market harcamaları ciddi düzeyde arttı. Bu dönemin market bilançolarına yansımaları da belli oldu. Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyük zincir market, 2020'nin ilk yarısına ilişkin bilançolarını açıkladı. Dört şirketin bilançosu, 2020'nin ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 53,5 milyar TL'ye yükseldi.

EN FAZLA CİRO BİM'DE

Buna göre, bu dönemde en fazla ciroyu 26,6 milyar TL ile Bim yaptı. Oransal olarak da en çok ciro artışı, yüzde 38 ile Bim'de oldu. Bim'in brüt kârı yüzde 42 artışla 4,7 milyar TL'ye, net kârı da yüzde 100 artışla 1,1 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin borcu ise yüzde 43 artışla 14 milyar TL'ye ulaştı.

CİRODA İKİNCİ MİGROS

2020'nin ilk yarısında Migros'un cirosu yüzde 25 artışla 13,4 milyar TL'ye yükseldi. Migros bu ciro rakamıyla, dört market içinde ikinci sırayı aldı. Migros'un brüt kârı yüzde 21 artışla 3,5 milyar TL'ye çıktı. Geçen sene ilk 6 ayda 381 milyon TL zarar eden Migros'un bu yıl aynı dönemdeki zararı 290 milyon TL oldu. Migros'un toplam borcu ise yüzde 7 artışla 15 milyar TL'ye ulaştı.

CARREFOURSA BU YIL DA ZARAR ETTİ

CarrefourSA bu dönemde cirosunu yüzde 23 artışla 3,6 milyar TL'ye yükseltti. Şirketin brüt kârı yüzde 17 artışla 949 milyon TL oldu. Geçen sene 199 milyon TL zarar eden şirket, bu sene 181 milyon TL zarar etti. Şirketi borcu ise yüzde 18 artışla 4,3 milyar TL oldu.

GEÇEN YIL ZARAR EDEN ŞOK BU YIL KÂRA GEÇTİ

Şok ise cirosunu bu dönemde yüzde 32 artışla 9,9 milyar TL'ye yükseltirken, brüt kârını da yüzde 35 artışla 2,3 milyar TL'ye çıkardı. Geçen sene 122 milyon TL zarar eden şirket, bu sene 55 milyon TL net kâr açıkladı. Şok'un borcu ise yüzde 26 artışla 6,5 milyar TL'ye ulaştı.

Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Haber Yorumları (6)
DEMEK Kİ: Bim çok kar ediyor almasak iyi olur eskisi gibi değil
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: Bim tabiki en çok kar eden olur. Kafasına göre her ay ürünlere 0 - @ zam koyarsa böyle olur. Şikayet yazdık. Ürün etiketlerini karşılaştırarak. Zabıta gitmiş çay içip gelmiş bir ceza bile yazmamış. İşte adalet buuuuu.
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RAFET: BİM sattığı tüm ürünlere @ ve P zam yaptı. bu marketlerin denetlenmesi Tüketicinin korunması gereklidir. üstelik Tarım bakanlığının sahte ve ayıplı ürünler listesindeki bir çok kalem BİM de satılmaktadır.
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