BİM, İran'da Mağaza Açmak İçin Çalışmalara Başladı

BİM, İran'daki yatırım potansiyelini belirlemek amacıyla icra kurulunu yetkilendirdiğini Şubat ayında duyurmuş, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ise Mart ayında yaptığı açıklamada, pazarı inceleme çalışmalarına başladıklarını söylemişti.

"ÇALIŞMALAR 1 AY SONRA TAMAMLANACAK"

Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği'nin (GPD) toplantısında, İran'daki süreçle ilgili Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Çalışmalarımızın bir ay sonra tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından yatırım konusundaki kararımızı vereceğiz" dedi.

BAŞKA ÜLKELER DE İNCELENİYOR?

Aykaç, yurtdışında büyüme planları kapsamında İran dışındaki başka ülkelere yönelik de inceleme içinde olduklarını söyledi, ancak bu ülkelere ilişkin başka bir bilgi vermedi.

BİM'in mevcut durumda Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'da operasyonları bulunuyor.