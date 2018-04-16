BİM'in Sahibi, Uzay Sanayisi İçin Hazırlanan Haberleşme Sistemine Ortak Oldu

Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma sanayisine yönelik projelerinde kullanılacak haberleşme sistemlerinin üretimi için bir ortaklık hayata geçirildi.

HABERLEŞME SİSTEMİ İÇİN ORTAKLIK SAĞLANDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, MMT Holding AŞ bünyesinde yer alan ve uzun süredir birlikte çalıştığı bilişim şirketi CTech'e ortak oldu.

BİRÇOK YERLİ PROJE BU ORTAKLIKTAN FAYDALANACAK

Bu ortaklıkla havacılık, uzay sanayisi, savunma ve telekomünikasyonda müşterek çözümler geliştirilecek. TAI'nin insansız hava aracı, Milli Muharip Uçak ve uydu projelerinde bu ortaklıktan çıkacak çözümlerden yararlanılacak.

CTECH, GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Savunma, güvenlik ve ilgili alanlarda yerli ürünler geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren CTech, güvenli uydu haberleşme sistemleriyle dikkati çekiyor.

2020'DE UZAYA UYDU GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORLAR

BİM'in sahibi ve Türkiye'nin en zengin işadamlarından olan Mustafa Latif Topbaş'ın oğlu Mahmud Muhammed Topbaş'ın MMT Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ifade eden Ülker, 2015'te Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olarak tanıtılan Türksat 6A için atılan imzaları hatırlattı. Ülker, projenin yazılımını Topbaş'a ait şirketin üstlenmiş olduğunu belirtirken, "Üretimi devam eden uydunun Aralık 2020'de tamamlanması bekleniyor. Türksat 6 A'nın fırlatma takvimi henüz belli değil ancak lokasyon olarak Türkiye'den fırlatılması gündemde" dedi.