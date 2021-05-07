BİM'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: 25'nci yıl nedeniyle sosyal medyada dolaşan kampanyalar gerçek değil
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BİM'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: 25'nci yıl nedeniyle sosyal medyada dolaşan kampanyalar gerçek değil

BİM'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: 25'nci yıl nedeniyle sosyal medyada dolaşan kampanyalar gerçek değil
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Market zinciri BİM, sosyal medyada dolaşan kötü niyetli paylaşımlarla ilgili vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, BİM'in 25'nci yılı nedeniyle hediye, ikramiye vermek ve çekiliş yapmak gibi uygulamalarının olmadığı belirtildi.

BİM marketin 25'inci yılı nedeniyle "kampanya, hediye" denilerek yapılan dolandırıcılığa karşı açıklama yapıldı. BİM marketin sitesinde yer alan açıklamada, sosyal medyada "kötü niyetli mesajlar" yer aldığı belirtildi.

BİM market müşterilerini şöyle uyardı:

"BİM kuruluşundan bu yana olduğu gibi bu yıl da tüketicilere en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlardan sunmaya odaklanarak faaliyetlerine devam etmektedir. 25'inci yılımız nedeniyle ya da başka bir vesileyle hediye, ikramiye vermek veya çekiliş yapmak gibi uygulamalarımız yoktur.

"İTİBAR ETMEYİN"

Değerli müşterilerimize bu konuda sosyal medyada dolaşan kötü niyetli mesajlara itibar etmemeleri gerektiğini önemle hatırlatırız."

BİM'den vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: 25'nci yıl nedeniyle sosyal medyada dolaşan kampanyalar gerçek değil
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