Biliyor musunuz?

Otokoç Otomotiv'in hikayesinin kitaplaştığını; Erol Evgin'in yeni düetlerini; Arter'in yönetim kurulunun açıklandığını; 16 misafir sanatçı için buluşmayı; Kadıköy'de yelken açacakları; Kolombiya Günü'nü; Çanakkale'deki festivali biliyor musunuz?

Biliyor musunuz?

Otokoç Otomotiv'in hikayesinin kitaplaştığını; Erol Evgin'in yeni düetlerini; Arter'in yönetim kurulunun açıklandığını; 16 misafir sanatçı için buluşmayı; Kadıköy'de yelken açacakları; Kolombiya Günü'nü; Çanakkale'deki festivali biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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