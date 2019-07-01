Biliyor musunuz?
Otokoç Otomotiv'in hikayesinin kitaplaştığını; Erol Evgin'in yeni düetlerini; Arter'in yönetim kurulunun açıklandığını; 16 misafir sanatçı için buluşmayı; Kadıköy'de yelken açacakları; Kolombiya Günü'nü; Çanakkale'deki festivali biliyor musunuz?
Otokoç Otomotiv'in hikayesinin kitaplaştığını; Erol Evgin'in yeni düetlerini; Arter'in yönetim kurulunun açıklandığını; 16 misafir sanatçı için buluşmayı; Kadıköy'de yelken açacakları; Kolombiya Günü'nü; Çanakkale'deki festivali biliyor musunuz?
Kaynak: Dunya.com
Deneme amacıyla kurduğu kaz çiftliğinden günde bin 500 TL kazanan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Son Dakika Haberleri