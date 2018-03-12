AFRİN HAREKATI'NDA 52. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Biliyor Musunuz?

Caffé Vergnano'da İtalyan lezzetlerini; Aila'da pazar kahvaltılarını; Kitchenette'in yeni mönüsünü; Divan'da yeni lezzetleri; Doğuş Çay'ın Gurme Cafe'sini; Tekfen Filarmoni'nin konserlerini; Fernando Jorge'un İstanbul'a geleceğini biliyor musunuz?

Biliyor Musunuz?

Caffé Vergnano'da İtalyan lezzetlerini; Aila'da pazar kahvaltılarını; Kitchenette'in yeni mönüsünü; Divan'da yeni lezzetleri; Doğuş Çay'ın Gurme Cafe'sini; Tekfen Filarmoni'nin konserlerini; Fernando Jorge'un İstanbul'a geleceğini biliyor musunuz?

Kaynak: Dunya.com

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