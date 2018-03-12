Caffé Vergnano'da İtalyan lezzetlerini; Aila'da pazar kahvaltılarını; Kitchenette'in yeni mönüsünü; Divan'da yeni lezzetleri; Doğuş Çay'ın Gurme Cafe'sini; Tekfen Filarmoni'nin konserlerini; Fernando Jorge'un İstanbul'a geleceğini biliyor musunuz?
12 Mart 2018 Pazartesi 00:08
Caffé Vergnano'da İtalyan lezzetlerini; Aila'da pazar kahvaltılarını; Kitchenette'in yeni mönüsünü; Divan'da yeni lezzetleri; Doğuş Çay'ın Gurme Cafe'sini; Tekfen Filarmoni'nin konserlerini; Fernando Jorge'un İstanbul'a geleceğini biliyor musunuz?