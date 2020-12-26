Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
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Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu

26.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:59
Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400 lira, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485 lira bilirkişi ücreti verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400 lira, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485 lira bilirkişi ücreti verilecek.

Bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği "2021 Yılı Bilirkişi Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete yayımlandı.

Tarifeye göre, icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler ile sulh hukuk, tüketici, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 240 lira verilecek.

Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 320, asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400 lira ödenecek.

Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 240, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 510, Yargıtay ve Danıştayda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 640 lira bilirkişi ücreti verilecek.

Tarife, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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