Bilecikspor, spor dergisi çıkarttı

Bilecikspor, tarihinde yapılmamış bir şeyi yaparak bir spor dergisi çıkarttı.

Bilecikspor, tarihinde yapılmamış bir şeyi yaparak bir spor dergisi çıkarttı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için başkanı ve yönetimi ile var gücüyle çalışan Bilecikspor, tarihinde yapılmamış bir şeyi yaparak 'İlk 11' isimli spor dergisi çıkarttı. Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'nın imtiyaz sahibi olduğu derginin editörlüğünü Semih Dindar yaparken, 'İlk 11' isimli spor dergisinde; 'Başkandan Z raporu', 'Bilecik'ten bir Messi çıkar mı?', 'Mehmet Çolak'ın ardından' ve 'Hocalardan sezon analizi' başlıklı yazılar bulunuyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı