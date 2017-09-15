Bilecikspor Hazırlık Maçında Bozüyük İçköyspor'u Rahat Yendi

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor yine aynı ligde yer alan Bozüyük İçköyspor'u hazırlık maçında 3-1 yendi.



Bilecik 1. Amatör Lig'in başlamasına 1 hafta kalan - Bilecik 1. Amatör Lig temsilcileri Bilecikspor ve Bozüyük İçköy Spor bir hazırlık maçı yaptı. Bilecik Edebali Stadında oynanan maça iyi başlayan İçköy Spor 15'inci dakikada 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Bilecikspor maçın 30'uncu dakikasında yeni forvet oyuncusu Caner Güner bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra karşılıklar ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 1-1 sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Bilecikspor maçın 65'inci dakikasında Yusuf Fidan'la bir gol bularak durumu 2-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Caner Güner kendisinin ikinci takımın 3'üncü golünü attı. Maç başladığı gibi centilmence biterken, maçı Bilecikspor 3-1 kazandı.



"Hazırlıklarımız devam ediyor"



Maç sonunda bir değerlendireme yapan Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol, iyi bir süreçten geçtiklerini ve haftaya başlayacak olan Bilecik 1. Amatör Lig'e hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Bugün güzel centilmence bir maç oldu. Maçı kazanması bildik. Haftaya lig başlıyor. Bu süreçte bir hazırlık maçı daha yapabiliriz. Takımız hazır. Bu 1 haftalık süreçte 1 veya 2 takviye daha yapabiliriz. Duruma göre bakacağız" dedi. - BİLECİK