Bilecikli güreşçi Kahraman, Mersin'de birinci oldu
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Bilecikli güreşçi Kahraman, Mersin'de birinci oldu

Bilecikli güreşçi Kahraman, Mersin'de birinci oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1308 Osmaneli Belediye Spor güreş takımı sporcusu Mersin'de düzenlenen şampiyonada birinci oldu.

1308 Osmaneli Belediye Spor güreş takımı sporcusu Mersin'de düzenlenen şampiyonada birinci oldu.

Mersin Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Ayvagediği, Soğucak ve Gözne Mahallelerinde düzenleyeceği 'Geleneksel Karakucak Güreşleri' sona erdi. Mersinlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte bu yıl 'Geleneksel Karakucak Güreşleri' ve 'Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nın 7'ncisi organize edildi. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların, er meydanında boy gösterdiği müsabakalarda 1308 Osmaneli Belediyespor güreşçisi Fatih Yusuf Kahraman 80 kilogram birinci oldu. Birinci gelen güreşçi bin liralık ödülün de sahibi oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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