Bilecikli 61 yaşındaki atlet maratonu 1 saat 44 dakikada tamamladı
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Bilecikli 61 yaşındaki atlet maratonu 1 saat 44 dakikada tamamladı

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Bilecikli 61 yaşındaki atlet maratonu 1 saat 44 dakikada tamamladı

Bilecikli 61 yaşındaki maratoncu Rıza Yıldırım, katıldığı N Kolay İstanbul Yarı Maratonunda kategorisinde 13. oldu.

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Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

Bilecikli 61 yaşındaki maratoncu Rıza Yıldırım, katıldığı N Kolay İstanbul Yarı Maratonunda kategorisinde 13. oldu.

Bu yıl dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihi yarımada düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonuna Bilecikli maratoncu Rıza Yıldırım dda katıldı. 21 kilometrelik parkurda 3 bin 100 erkeğin katıldığı maratonda 61 yaşındaki Rıza Yıldırım 1 saat 44 dakika parkuru tamamladı. Katıldığı 60-64 yaş kategorisinde 13. olan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e, Bilecik Belediyespor yönetim kurulu üyelerine kendisine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecikli 61 yaşındaki atlet maratonu 1 saat 44 dakikada tamamladı
Bilecikli 61 yaşındaki atlet maratonu 1 saat 44 dakikada tamamladı
Bilecikli 61 yaşındaki atlet maratonu 1 saat 44 dakikada tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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